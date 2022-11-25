Руководитель «Макларена» высказался о прощании с Даниэлем Риккардо

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о расставании с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо. В следующем сезоне Даниэль будет третьим пилотом «Ред Булл».



«Конечно, весь уикенд был эмоционален – включая прощальное мероприятие, которое мы устроили на нашей базе, понимая, что это был наш последний раз. И, конечно, особенно воскресенье, когда Даниэль в последний раз выехал из гаража, чтобы отправиться на стартовую решётку, а также когда я пожелал ему хорошей гонки в последний раз, являлось эмоциональным днём.



В конце концов, было просто здорово видеть, что он провёл отличную гонку и набрал очки после старта с 13-й позиции. Это стало возможным благодаря его отличному пилотированию, а также слаженной работе нашей команды. Думаю, мы завершили наш совместный проект на максимально высоком уровне», — приводит слова Зайдля Grandprix247.

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