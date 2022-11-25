Глава «Ред Булл»: против нас «заточили ножи»
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что австрийский коллектив стал для соперников «мишенью», так как многим не нравится успех и тотальное доминирование одной команды.
«Чем выше вы поднимаетесь, тем острее против вас заточены ножи, и в этом году мы испытали это на себе. Самый быстрый способ стать непопулярным в паддоке — постоянно побеждать. Мы являемся дочерней компанией энергетического напитка, соревнуемся с OEM-производителями и историческими брендами.
Это не нравится некоторым нашим конкурентам. В этом году у нас была чёткая цель, временами было тяжело, но, к сожалению, таковы реалии Формулы-1», — цитирует Хорнера Racingnews365.
«Ред Булл» показал, как выглядит его новый завод двигателей Ф-1.
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