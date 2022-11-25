Хельмут Марко оценил шансы «Ред Булл» повторить успех этого года в следующем сезоне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в завершившемся сезоне Формулы-1. Австрийский гоночный коллектив выиграл Кубок конструкторов, а пилот команды Макс Ферстаппен – титул. Другой гонщик, мексиканец Серхио Перес, был третьим в общем зачёте пилотов.



«Кажется, после трёх гонок мы отставали на 46 очков. Потом, слава богу, исправили ситуацию. Мы перешли от машины с избыточной массой, которую было нелегко настраивать, к машине, которая работала везде, куда бы мы ни отправились. За исключением Бразилии, где у нас не получилось.



Но в остальном, на протяжении всего чемпионата, можно сказать, что команда проделала отличную работу. Оба гонщика показали отличные результаты, и это будет трудно повторить в следующем году», — приводит слова Марко Formel1.de со ссылкой на его выступление на ServusTV.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: