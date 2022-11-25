Фирма по прокату авто раскритиковала Хэмилтона за езду по японскому городу. Видео
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Пресс-служба японской компании по прокату авто Omoshiro отреагировала на видеоролик с участием семикратного чемпиона Формулы-1 пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. На видео показано, как Хэмилтон управляет Nissan Skyline GT-R, гоняясь по улицам одного из японских городов.
«Это машина от Omoshiro Rent-A-Car, но она не была взята с разрешения нашей компании. Такое вождение строго запрещено», — говорится в сообщении японской компании.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов. В активе Льюиса оказалось 240 очков. Его напарник по команде Джордж Расселл занял четвёртое место (275 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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