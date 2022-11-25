Тото Вольф подтвердил интерес «Мерседеса» к Мику Шумахеру
Поделиться
Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что немецкая команда заинтересована в подписании Мика Шумахера в качестве резервного пилота.
«Мик всегда был близок нашему сердцу из-за Михаэля и всей его семьи. Он умный, воспитанный молодой человек, который успешно выступал в юниорских сериях. Мы считаем, что сможем позаботиться о нём, если возникнет такая ситуация. Он подходит нашей команде и заслуживает в ней места.
Мы должны посмотреть, что можем для этого сделать. Мы ещё не «приложили перо к бумаге» и не приблизились к каким-то условиям. Я смотрю на это открыто, потому что считаю, что Мик нам подходит. Теперь слово остаётся за Шумахером и его менеджером», — цитирует Вольфа Sky Sports.
Новость по темеМик Шумахер: когда-то отец перешёл в «Мерседес», не вижу причин, почему не сделать так же
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
16:19
-
15:43
-
14:50
-
14:34
-
13:28
-
13:22
-
13:21
-
12:43
-
12:14
-
11:55
-
11:34
-
11:04
-
11:04
-
09:55
-
00:59
- 24 ноября 2022
-
23:56
-
23:51
-
22:54
-
22:50
-
21:59
-
21:55
-
20:52
-
20:48
-
19:55
-
19:44
-
18:46
-
18:07
-
17:55
-
17:35
-
16:44
-
15:52
-
14:55
-
13:56
-
13:18
-
12:34
Партнерский контент