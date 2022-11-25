Тото Вольф подтвердил интерес «Мерседеса» к Мику Шумахеру

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что немецкая команда заинтересована в подписании Мика Шумахера в качестве резервного пилота.

«Мик всегда был близок нашему сердцу из-за Михаэля и всей его семьи. Он умный, воспитанный молодой человек, который успешно выступал в юниорских сериях. Мы считаем, что сможем позаботиться о нём, если возникнет такая ситуация. Он подходит нашей команде и заслуживает в ней места.

Мы должны посмотреть, что можем для этого сделать. Мы ещё не «приложили перо к бумаге» и не приблизились к каким-то условиям. Я смотрю на это открыто, потому что считаю, что Мик нам подходит. Теперь слово остаётся за Шумахером и его менеджером», — цитирует Вольфа Sky Sports.

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