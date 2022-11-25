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Corriere della Sera: Маттиа Бинотто решил покинуть пост руководителя «Феррари»

Corriere della Sera: Маттиа Бинотто решил покинуть пост руководителя «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто принял решение покинуть свой пост. Об этом информирует Corriere della Sera, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера. Причина такого решения, как сообщает издание, заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

В настоящий момент стороны обсуждают детали расторжения контракта, который действует до конца 2023 года. Официальная новость о расторжении соглашения должна появиться через несколько часов.

Ранее сообщалось, что место Бинотто может занять Фредерик Вассёр, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

«Феррари» увольняет главу команды?! Множество ошибок и проблем — и всё равно это шок «Феррари» увольняет главу команды?! Множество ошибок и проблем — и всё равно это шок
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