Corriere della Sera: Маттиа Бинотто решил покинуть пост руководителя «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто принял решение покинуть свой пост. Об этом информирует Corriere della Sera, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера. Причина такого решения, как сообщает издание, заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.



В настоящий момент стороны обсуждают детали расторжения контракта, который действует до конца 2023 года. Официальная новость о расторжении соглашения должна появиться через несколько часов.

Ранее сообщалось, что место Бинотто может занять Фредерик Вассёр, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: