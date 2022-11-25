Инсайдер: в «Феррари» никто не знает о решении Бинотто покинуть свой пост

Итальянский журналист Formu1a.uno и инсайдер Джулиано Дучесса прокомментировал информацию Corriere della Sera, которая со ссылкой на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила о решении руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто покинуть свой пост.

Дучесса заявил, что в итальянской команде об этом ничего не известно.

«Ситуация в Маранелло пока не может быть полностью ясной. Есть даже странное видимое спокойствие, никто из команды/завода ничего об этом не знает. Пока смешанные чувства. Будем ждать официальной информации от «Феррари», — написал Дучесса в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что место Бинотто может занять Фредерик Вассёр, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».

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