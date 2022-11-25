«Феррари» отреагировала на новость об уходе из команды её руководителя Маттиа Бинотто

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» отреагировала на слухи относительно ухода с должности нынешнего руководителя Маттиа Бинотто. Ранее такую информацию предоставило издание Corriere della Sera. По сведениям источника, Бинотто покинет пост из-за недоверия со стороны президента компании Джона Элканна. Как информирует Autosport, в «Феррари» заявили, что сказать по этому поводу ничего не могут.



Напомним, в публикации Corriere della Sera утверждалось, что в настоящий момент «Феррари» и Бинотто обсуждают детали расторжения контракта, который действует до конца 2023 года. Официальная новость о расторжении соглашения, по версии издания, должна появиться сегодня.

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