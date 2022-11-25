Кубица: мне 38 лет, так что я не удивлюсь, если больше не вернусь за руль машины Формулы-1

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица признался, что его гоночная карьера может быть завершена.



«Я не знаю, было ли моё выступление на тренировке в Абу-Даби последним за рулём машины Формулы-1. Единственная причина, по которой я остаюсь в Формуле-1, заключается в том, что я иногда оказываюсь за рулём болида, будучи резервным пилотом. Но уикенд в Абу-Даби, вероятно, станет последним.



Всё будет зависеть от компании Orlen, партнёров «Альфа Ромео». Нужно решить, чего они хотят, после чего обсудить всё между заинтересованными сторонами. Каким бы ни был итог этого обсуждения, посмотрим, что я смогу сделать и смогу ли быть полезен. Я не хочу оставаться в Формуле-1, будучи бесполезным.



Как бы то ни было, мне вполне комфортно. Скажем честно, мне 38 лет, так что я не слишком сильно удивлюсь, если больше не сяду за руль машины Формулы-1», — приводит слова Роберта Кубицы RacingNews365.