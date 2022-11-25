Инсайдер: Бинотто сегодня руководил собранием «Феррари» по болиду 2023 года

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сегодня, 25 ноября, руководил собраниями команды по болиду 2023 года, сообщает инсайдер Джулиано Дучесса.
Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причина такого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.
Ожидалось, что официальная информация о расторжении контракта с Бинотто может появиться в ближайшие несколько часов.
Ранее сообщалось, что место Бинотто может занять Фредерик Вассёр, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».
При этом Дучесса ранее сообщал, что в команде никто не в курсе скорого ухода Бинотто со своего поста.
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