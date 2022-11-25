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Инсайдер: Бинотто сегодня руководил собранием «Феррари» по болиду 2023 года

Инсайдер: Бинотто сегодня руководил собранием «Феррари» по болиду 2023 года
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сегодня, 25 ноября, руководил собраниями команды по болиду 2023 года, сообщает инсайдер Джулиано Дучесса.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причина такого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

Ожидалось, что официальная информация о расторжении контракта с Бинотто может появиться в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что место Бинотто может занять Фредерик Вассёр, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».

При этом Дучесса ранее сообщал, что в команде никто не в курсе скорого ухода Бинотто со своего поста.

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