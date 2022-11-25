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Де ла Роса объяснил, почему Алонсо выбрал «Астон Мартин»

Де ла Роса объяснил, почему Алонсо выбрал «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса объяснил, почему Фернандо Алонсо принял решение перейти в «Астон Мартин».

«Алонсо всегда делает ставку на лучший из доступных вариантов, и сейчас это «Астон Мартин». Речь не только о скорости, но и о том, что Алонсо видит в команде. «Астон Мартин» меняется — это новые инструменты, новая аэродинамическая труба, новый симулятор, новая база. Всё это вселяет надежду, поэтому Алонсо и выбрал эту команду. За ней будущее.

Правда, стоит понимать, что мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы все изменения принесли плоды. Команда Формулы-1 — не футбольная команда, где подписать четырёх звёзд — уже пройти половину пути к победе», — приводит слова де ла Росы AS.

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