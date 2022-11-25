Албон с кошками и Риккардо на коне. Ф-1 представила открытку к окончанию сезона-2022
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Формула-1 в своих социальных сетях опубликовала открытку, посвящённую окончанию сезона-2022.
На картинке можно увидеть множество отсылок на происходящее с пилотами в ходе сезона и за пределами паддока.
Так, например, на комиксе можно увидеть уходящего из Формулы-1 Себастьяна Феттеля, который заходит в ворота с надписью «Спасибо Себ» на немецком языке, выпивающих Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу, Макса Ферстаппена с чемпионским кубком и многие другие отсылки.
Фото: twitter.com/F1
В нижней части рисунка расположены любители животных — Льюис Хэмилтон со своей собакой Роско и Александер Албон с множеством своих кошек. Не обошлось и без Даниэля Риккардо в ковбойской шляпе и на лошади — именно так австралиец заехал в паддок Гран-при США в Остине.
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