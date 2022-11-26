Хилл: Феттель вернётся в Формулу-1

Чемпион мира 1996 года, бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл выразил мнение, что бывший пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вернётся в гоночную серию.



«Я думаю, мы видели Себастьяна не в последний раз. Он ещё вернётся в Формулу-1 в той или иной роли. Феттель всегда был важной частью этого спорта и должен вернуться, чтобы дальше вносить свой вклад.



На мой взгляд, ему нужно было немного «свежего воздуха», чтобы оценить дальнейшие перспективы, у меня было так. Автоспорт ослепляет в какой-то мере, ты видишь мир из паддока, из кокпита. Чтобы получить полную картину, нужно отойти от Формулы-1. Себастьян сможет составить свой план, он ещё молод. Ему всего 35, я завершил карьеру только в 40 лет», — рассказал Хилл в подкасте F1 Nation.



Себастьян Феттель объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона-2022.