Глава «Уильямса»: дадим Сардженту возможность освоиться и ошибаться

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что новый боевой пилот команды Логан Сарджент получит время спокойно адаптироваться к новым условиям.
«Мы наблюдали за прогрессом Логана и ещё в середине сезона приняли решение, что в случае набора необходимых баллов для суперлицензии, то будет правильно взять его в Формулу-1. Он добавит молодости. Опыта, конечно, не хватает, но уверен, он быстро научится. У нас нет завышенных ожиданий, все понимают, что Формула-1 сложнее других чемпионатов. Дадим Сардженту возможность освоиться и ошибаться, но я уверен в его скорости.
Я не сомневаюсь в том, что Логан готов к этому шагу, у него блестяще будущее, Албон поможет ему в новом сезоне. Будет здорово, если к концу следующего года наши пилоты будут примерно на одном уровне», — цитирует Капито Motorsport Week.
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