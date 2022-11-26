Фернандо Алонсо: двигатель у «Астон Мартин» потрясающий

Двукратный чемпион мира, новый боевой пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остался впечатлён работой болида на постсезонных тестах, которые прошли в Абу-Даби после последней гонки в 2022 году.



Отмечалось, что во время тестов в «Астон Мартин» использовали мотор с большим пробегом.



«Когда мне изначально сказали, сколько уже использовали этот двигатель и какой у него километраж, я был обеспокоен. Если сравнить с тем, что у нас было в «Альпин», это довольно большое число и разница. Но тем не менее да, двигатель потрясающий», — приводит слова Алонсо Sport1.



По ходу минувшего сезона Фернандо Алонсо принял решение покинуть «Альпин», так как не договорился с командой о новом контракте. Позже было официально объявлено, что испанский гонщик станет новым пилотом «Астон Мартин».