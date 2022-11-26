Лео Туррини отреагировал на возможный уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари»

Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал возможный уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари», о чём ранее сообщили сразу несколько источников.



«Это поражение «Феррари», которая меняет четвёртого руководителя за последние девять лет, в которые они, кстати, не выиграли ни одного титула. Это потеря Элканна, ведь если ты лидер и делаешь выбор, то должен защищать его. Очевидно, что это поражение Бинотто. Он хотел повторить подвиги Жана Тодта и потерпел неудачу, но будет верно сказать, что ему не дали времени. Тодт выиграл первый Кубок конструкторов спустя шесть лет, а у Бинотто не было и четырёх лет. Сезон с четырьмя победами и 12 поулами считается провалом.



Но и у Маттиа есть недостатки. Управление должно быть прозрачным, а на заводе у него было мало друзей. Безумием было начинать со слов «мы откроем эру». Тодт не произносил таких бравад, даже когда выигрывал. Это и поражение Леклера, он не должен был позволять окружению играть роль в этом всём. Он должен понимать, что станет козлом отпущения, так как не будет Бинотто, который был громоотводом. Боюсь, победителем в этой ситуации выйдет «Ред Булл», — написал Туррини в колонке на Quotidiano.

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