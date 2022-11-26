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Руководитель «Макларена»: не исключаю возвращение Риккардо в Формулу-1

Руководитель «Макларена»: не исключаю возвращение Риккардо в Формулу-1
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Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что бывший гонщик команды Даниэль Риккардо в будущем может снова стать боевым пилотом в Формуле-1.

«Даниэль приходил к нам в статусе семикратного победителя Гран-при, ушёл восьмикратным. Ему нужен восстановить свою карьеру и мне кажется, что для этого порой достаточно и одной гонки. Нужен шанс, такое было и раньше, посмотрите на Хюлькенберга. Я не думал, что мы его вновь увидим на трассе, ведь при всём уважении к Нико, он давно не был боевым пилотом. Так что и возвращения Риккардо не буду исключать.

Можно получить шанс вроде того, что был у Магнуссена в этом году, а можно заменить одного из основных пилотов, если у него случится, например, ковид и одной успешной гонкой вернуть к себе внимание и интерес», — приводит слова Брауна Racingnews365.

В новом сезоне Даниэль Риккардо будет резервным пилотом «Мерседеса».

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