Сайнс рассказал о командных приказах «Феррари» на Гран-при Абу-Даби

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, какие инструкции получил от команды перед гонкой Гран-при Абу-Даби, чтобы помочь своему напарнику Шарлю Леклеру обойти Серхио Переса.



«Думаю, мы работали как одна команда. Перед гонкой я получил чёткие инструкции от команды не сражаться с Шарлем на старте. В этом плане мы провели хороший уикенд, и я рад за Леклера, так как считаю, что он заслуживает второго места. Он был силён на протяжении всего сезона. Возможно, мне нужно адаптироваться и изменить стиль пилотирования, чтобы приблизиться к нему», — приводит слова Леклера GPFans.



Шарль Леклер в нынешнем сезоне финишировал на втором месте в общем зачёте пилотов, уступив лишь Максу Ферстаппену и обойдя его напарника Серхио Переса на три очка. Карлос Сайнс, в свою очередь, расположился на пятом месте.

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