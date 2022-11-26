Ферстаппен предложил пилотам Формулы-1 уйти, если они не готовы к трудностям

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что его коллеги должны уходить из гоночной серии, если они не готовы к сложностям во время гоночных уикендов и к увеличивающемуся количеству гонок.
«Невозможно ежегодно устраивать драму. Это не очень хорошо и для меня, и для обеих команд, в этом участвующих. Готов ли я к сложностям? Думаю, если не готов, то лучше остановиться и уйти, и это касается каждого. Конечно, приятно проводить сезон в борьбе, как в прошлом году, но и в этом году мне было приятно гоняться. Очень сложно устраивать каждый год то же, что было у меня в 2021 году.
Думаю, мы готовы к увеличивающемуся количеству этапов. Приятно сражаться до конца. Я готов и к этому, и, надеюсь, к более сложным сражениям», — приводит слова Ферстаппена The Guardian.
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