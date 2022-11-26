Исполнительный директор «Феррари»: второй — первый среди проигравших, я недоволен
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Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья остался недоволен результатами «Скудерии» в прошедшем сезоне Формулы-1.
«Я говорил это и по завершении сезона — мы не удовлетворены вторым местом, потому что второй — это первый среди проигравших. Безусловно, нам удалось добиться определённого прогресса. Этим я доволен, но вторым местом — нет. Думаю, что у этой команды есть всё, чтобы в будущем стать ещё лучше», — приводит слова функционера RaceFans.
«Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, отстав от «Ред Булл» на 205 очков. Пилот итальянской команды Шарль Леклер также стал вторым в общем зачёте пилотов.
Ранее сразу несколько источников сообщало, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто будет уволен в ближайшее время.
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