Вольф объяснил, почему «Мерседесу» не грозит многолетний спад

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением относительно того, рискует ли команда забыть о борьбе за титулы на несколько лет, как это было в своё время с «Ред Булл» и «Феррари».



«В случае с «Феррари», там был одновременный уход руководства, лидеров и ведущего пилота. Там можно отследить, где начались проблемы, и всё будет понятно. У «Ред Булл» были фундаментальные изменения. Они сменили поставщика двигателей.



Мы понимаем всё, стараемся быть осторожными, ведь сезон пролетел в мгновение. Но при этом нельзя оглядываться на прошедшие чемпионаты и вспоминать поражения», — приводит слова Вольфа GPFans.



В активе «Мерседеса» всего одна победа в Гран-при за весь сезон — у Джорджа Расселла. Немецкая команда стала третьей в Кубке конструкторов.

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