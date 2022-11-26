Окон: я мог бы конкурировать с Ферстаппеном

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своих перспективах побороться за чемпионский титул, если у него будет конкурентоспособная машина и о достижениях Макса Ферстаппена.
«Столкновение с Максом в 2019 году? Теперь мы отлично ладим и уважаем друг друга. Макс — суперталант, Макс всегда и везде конкурентоспособен и так уже много лет. Я это знаю ещё с тех пор, как мы с ним гонялись в картинге. Он был быстр в каждой машине, которую получал, и заслужил свои титулы. Ферстаппен — яркий представитель моего поколения.
Что касается меня, то я мог бы с ним конкурировать в борьбе за титул. Я убеждён в этом, и если вы в себя не верите, то будете безнадёжны в этом виде спорта. Команда сделает всё, чтобы сократить отставание от лидеров. Я уверен в этом и стараюсь помочь», — приводит слова Окона Racingnews365.
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