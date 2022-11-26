Квят побывал на отборе талантов среди итальянских картингистов. Фото

Российский гонщик Даниил Квят принял участие в заключительном сборе Федеральной школы Автомобильного клуба Италии имени Микеле Альборето, на котором проходил традиционный отбор будущих талантов. В этом сборе принимали участие Кристиан Бертука, Рашид Аль-Дахери, Маттео Де Пало, Никола Лакорте, Джеймс Эгози и Риккардо Янниелло.
Призы по итогам этого сбора получили Никола Лакорте и Кристиан Бертука.
Напомним, ранее Квят принял участие в гонках NASCAR Xfinity и NASCAR Cup в Шарлотте. Напомним, в первой гонке Квят на этапе NASCAR Xfinity Series пришёл к финишу 15-м. У Даниила в ходе гонки возникла проблема с шиной, что вынудило его заезжать на лишний пит-стоп, а при заезде он превысил скорость и получил штраф в виде проезда по пит-лейну, проиграв лидеру круг.
Во второй гонке на неделе Квят на этапе NASCAR не сумел закончить дистанцию. Россиянин стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем откатился на 34-ю строчку. В конце 17-го круга Даниил неожиданно свернул в боксы, после чего выяснилось, что на машине вышел из строя двигатель, и Квят в итоге сошёл с дистанции.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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