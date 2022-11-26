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Источник: Бинотто окончательно покинет «Феррари» и не получит другой должности в команде

Источник: Бинотто окончательно покинет «Феррари» и не получит другой должности в команде
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Нынешний руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто покинет команду, не получив другой роли в коллективе, сообщает Corriere della Sera. Как сообщает источник, Бинотто окончательно уйдёт из коллектива.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причина такого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

Ранее сообщалось, что место Бинотто может занять Фредерик Вассёр, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».

При этом источники сообщали, что в команде никто не в курсе скорого ухода Бинотто со своего поста.

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