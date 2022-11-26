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Генеральный директор «Феррари» может временно заменить Бинотто у руля команды

Генеральный директор «Феррари» может временно заменить Бинотто у руля команды
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Генеральный директор «Феррари» Бенедетто Винья может занять место Маттиа Бинотто на посту руководителя итальянской команды, пока не подписан контракт с нынешним руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассёром, сообщает Corriere della Sera.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причина такого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

При этом источники сообщали, что в команде никто не в курсе скорого ухода Бинотто со своего поста.

Кроме того, сообщалось, что Вассёр является единственным кандидатом на место Бинотто, поскольку другие ответили отказом.

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