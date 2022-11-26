Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер считает, что Феттель может вернуться в Формулу-1

Ральф Шумахер считает, что Феттель может вернуться в Формулу-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о возможном возвращении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Нельзя исключать возможное возвращение Феттеля. Мы уже видели возвращение таких людей, как Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберг. Есть несколько факторов, определяющих, насколько вы быстры. Один из них — опыт. Молодым гонщикам требуется время, чтобы достичь уровня Феттеля. Значит, Феттель благодаря своему опыту сможет вернуться через год или два и снова быть на хорошем уровне. Конечно, я не знаю, что произойдёт на самом деле, но, может быть, через год или два он восстановит силы, чтобы захотеть вернуться», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.

Себастьян Феттель четырежды становился чемпионом мира в составе «Ред Булл». В Абу-Даби он провёл свою последнюю гонку в профессиональной карьере. Его место в «Астон Мартин» занял испанский пилот Фернандо Алонсо.

Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022