Ральф Шумахер считает, что Феттель может вернуться в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о возможном возвращении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
«Нельзя исключать возможное возвращение Феттеля. Мы уже видели возвращение таких людей, как Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберг. Есть несколько факторов, определяющих, насколько вы быстры. Один из них — опыт. Молодым гонщикам требуется время, чтобы достичь уровня Феттеля. Значит, Феттель благодаря своему опыту сможет вернуться через год или два и снова быть на хорошем уровне. Конечно, я не знаю, что произойдёт на самом деле, но, может быть, через год или два он восстановит силы, чтобы захотеть вернуться», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.
Себастьян Феттель четырежды становился чемпионом мира в составе «Ред Булл». В Абу-Даби он провёл свою последнюю гонку в профессиональной карьере. Его место в «Астон Мартин» занял испанский пилот Фернандо Алонсо.
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