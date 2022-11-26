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Гасли: я буду скучать по Цуноде

Гасли: я буду скучать по Цуноде
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Новобранец «Альпин» Пьер Гасли признался, что будет скучать по своему напарнику по «Альфа Таури» Юки Цуноде. Место Гасли в «Альфа Таури» в следующем сезоне займёт Ник де Врис.

«Конечно, я буду скучать по Юки. Те отношения, которые были у нас как у напарников по команде — то, что не так просто найти в других коллективах, поэтому это так ценно. Но это часть спорта и карьеры. Нужно двигаться дальше. Конечно, я буду сильно скучать по нему и желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Пьера Гасли RacingNews365.

По итогам завершившегося сезона Гасли занял 14-е место, набрав 23 очка. Цунода с 12 баллами занял 17-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Он завоевал титул второй раз подряд.

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