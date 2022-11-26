«Осталось понять, кто из нас муж, а кто — жена». Ферстаппен — о работе со своим инженером

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о совместной работе со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе. Ферстаппен сравнил совместную работу с Ламбьязе с браком.



«Думаю, наши отношения больше похожи на брак. Иногда мы немного покрикиваем друг на друга, но это хорошо. Осталось определиться, кто из нас муж, а кто — жена.



Когда он переходил в „Ред Булл“, ему обещали работу с Феттелем, но через две недели Себастьян объявил об уходе в „Феррари“ и Джанпьеро пришлось работать с Даниилом Квятом. Мы до сих пор иногда смеемся над этим, ему обещали Феттеля, а он спустя годы оказался со мной.



Наша работа хороша. Я не хотел бы ничего менять, и, надеюсь, он тоже», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.