Ферстаппен отреагировал на возвращение Риккардо в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возвращении в команду Даниэля Риккардо.



«Для Даниэля было бы лучше, если бы он остался в «Ред Булл» на больший период времени. Я говорил с ним об этом. Но речь была о комфорте, и в какой-то момент он перестал его чувствовать. В таком случае необходимо искать компромисс между комфортом и спортивным успехом. Но я знаю, что каждый в «Ред Булл» заботился о своих интересах. Вместо того, чтобы уходить, ему стоило поговорить об этом с командой. Но что вышло — то вышло.



Сейчас Даниэль будет с нами, он хорошо выглядит и много смеётся, но дело не в смехе, а в работе. Он добивался успеха в прошлом, но в Формуле-1 есть правило, что вы настолько хороши, насколько хороша ваша последняя гонка», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.