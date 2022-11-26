Гасли: ни на что не променял бы свой опыт в «Ред Булл»

Новобранец «Альпин» Пьер Гасли признался, что не затаил обиду за «Ред Булл» за неудачный опыт выступлений в старшей команде концерна.
«У меня нет обид на «Ред Булл». Это моя карьера и часть моей истории. Всё, что должно было произойти, произошло так, как должно было. Там я многому научился. Думаю, сейчас я в более сильной позиции, стад гораздо более сильным гонщиком, чем был. Я тот, кто я есть сегодня, благодаря опыту, который был в «Ред Булл». Я сильно вырос как на трассе, так и за её пределами. Ни за что не променял бы свой опыт в «Ред Булл».
Сейчас мне 26 лет. С каждым годом я становлюсь лучше, как хорошее красное вино. Не знаю, когда это перестанет происходить, но сейчас я расту, и всё лучшее ещё впереди. Так что даже благодарен за то, что произошло», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.
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