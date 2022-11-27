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Босс «Альпин» назвал цель команды на 2023 год

Босс «Альпин» назвал цель команды на 2023 год
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о целях команды на следующий сезон. Напомним, в этом году гоночный коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.

«Мы должны стать на шаг ближе к тому, чтобы иметь возможность выиграть чемпионат. Это то, чего мы хотели добиться за 100 гонок — сейчас у нас осталось меньше 80. Мы на четвёртом месте, на 14 очков опережаем ближайшего преследователя. Это мало, но в следующем году мы хотим приблизиться к тройке лучших.

Мы должны быть ближе к третьему месту, чем к пятому, даже если сохраним текущую позицию в Кубке конструкторов. В этом плане необходимо добиться прогресса», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.

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