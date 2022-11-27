Босс «Альпин» назвал цель команды на 2023 год

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о целях команды на следующий сезон. Напомним, в этом году гоночный коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.
«Мы должны стать на шаг ближе к тому, чтобы иметь возможность выиграть чемпионат. Это то, чего мы хотели добиться за 100 гонок — сейчас у нас осталось меньше 80. Мы на четвёртом месте, на 14 очков опережаем ближайшего преследователя. Это мало, но в следующем году мы хотим приблизиться к тройке лучших.
Мы должны быть ближе к третьему месту, чем к пятому, даже если сохраним текущую позицию в Кубке конструкторов. В этом плане необходимо добиться прогресса», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.
Мощный скандал в Формуле-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды.
- 27 ноября 2022
-
10:27
-
00:46
- 26 ноября 2022
-
23:58
-
22:58
-
22:54
-
22:02
-
21:57
-
21:02
-
19:56
-
19:51
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:31
-
16:55
-
16:01
-
14:56
-
14:29
-
13:42
-
12:33
-
12:22
-
11:32
-
10:33
-
09:56
-
09:20
- 25 ноября 2022
-
23:48
-
23:42
-
23:08
-
23:01
-
21:47
-
21:41
-
20:40
-
19:57
-
19:51
-
19:01