Хэмилтон призвал обеспечить равные права для девушек-пилотов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о решении Формулы-1 запустить новую женскую серию F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых девушек-пилотов к более высоким уровням соревнований, включая серию W.
Хэмилтон отметил необходимость создания более равных условий для девушек, приходящих в гонки, чтобы они в будущем могли выйти на более высокий уровень.
«Я не углублялся в детали, но признаю, что нужно что-то делать. Если бы провели исследование и выяснили, почему так мало женщин проходят через академию и имеют возможность выйти на высокий уровень, то пришлось бы вернуться к картингу и обратить внимание на то, что там нет принципа равноправия.
По собственному опыту могу сказать, что в то время, когда я участвовал в картинге, там было всего 2-3 девушки возрастом от восьми до 16 лет. Мы должны создать более инклюзивную среду и решить эту проблему во всех гоночных сериях. Тогда у нас появится много талантливых девушек-пилотов», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города.
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