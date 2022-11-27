Бинотто: «Феррари» не собирается менять концепцию болида

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что итальянская команда не будет менять концепцию своего болида на следующий сезон.
«В следующем году нам придётся бороться не только с «Ред Булл», но и с «Мерседесом». В начале сезона я сказал, что они снова будут конкурентоспособны, и они это подтвердили. Но мы не будем никого копировать. F1-75 — отличная база для разработки, и мы останемся верны нашей аэродинамической концепции, будем стремиться улучшить характеристики во всех областях», — приводит слова Бинотто Formula1a.uno.
Нынешний сезон «Феррари» закончила на втором месте в Кубке конструкторов, набрав 554 очка. «Ред Булл» и «Мерседес» расположились соответственно на первой и третьей строчке зачёта.
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