Гонщица Ирина Сидоркова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Зенит» — «Спартак»
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Российская гонщица Ирина Сидоркова нанесла символический удар по мячу перед матчем Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тайма счёт в матче не открыт.
Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).
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