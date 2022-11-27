Ферстаппен получил подарок от «Хонды» за второй титул в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен получил подарок от компании «Хонда» на мероприятии, прошедшем на японской трассе «Мотеги» и посвящённом Дню благодарения, где, помимо него, также присутствовали Серхио Перес и гонщик MotoGP Марк Маркес.

Так, в рамках уикенда председатель «Хонды» Сэйдзи Кураиси высказался об успехах Ферстаппена в минувших двух сезонах, после чего подарил ему ключи от автомобиля Honda NSX Type S.

«Это отличная машина, и я очень горд, что получил её. Большое спасибо», – прокомментировал событие пилот.

Ранее в интервью Ферстаппен высказался о возвращении в «Ред Булл» австралийца Даниэля Риккардо, до этого проведшего сезон за «Макларен».

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