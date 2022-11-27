Леклер назвал самый болезненный момент сезона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что Гран-при Монако стал для него самым болезненным моментом в сезоне-2022.
«Считаю, что потерял в этом сезоне не так много очков. Но во Франции было тяжело – ведь потенциально я мог заработать 25 очков.
В тот момент сезона мы всё ещё были немного в гонке за чемпионство, поэтому принять это было тяжело. Это было действительно непросто, но Монако останется для меня самым болезненным моментом сезона. Ведь для меня это был еще один домашний Гран-при, который прошёл не лучшим образом. К сожалению, в Монако со мной постоянно что-то происходит, и этот год не стал исключением», — приводит слова Леклера F1i.
Напомним, на Гран-при Монако Леклер финишировал четвёртым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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