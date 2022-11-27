Алексей Попов оценил шансы на возвращение трансляций Ф-1 в России
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Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о шансах на возобновление трансляций Гран-при Формулы-1 в грядущем сезоне.
«Если честно, на телевидении я не вижу перспектив к этому… У Формулы-1 позиция жёстче жёсткого, она жёстче всех. Если вы обратили внимание, то большую часть вещей мы как ни в чём не бывало смотрим. Кубок мира [по футболу] идёт», – сказал Попов в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 включил в себя 22 этапа, последний из которых прошёл с 18 по 20 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Победителем чемпионата во второй раз подряд стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вице-чемпионом стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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