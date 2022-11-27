«Хуже не будет, потому что хуже уже некуда». Попов высказался по поводу увольнения Бинотто

Известный российский комментатор Алексей Попов дал комментарий по поводу увольнения Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

«Я считаю, что Бинотто не должен руководить командой, но я бы его оставил как технического директора. Возможно, он сам не захотел. Как это отразится на команде? Считаю, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда. Бесконечное количество фаворитизма более медленного пилота, бесконечные провалы стратегий. «Феррари» в этом году наконец-то получили лучшую машину в начале года и не смогли толком ей распорядиться», – сказал Попов на своём YouTube-канале.

Нынешний сезон «Феррари» закончила на втором месте в Кубке конструкторов, набрав 554 очка. «Ред Булл» и «Мерседес» расположились на первой и третьей строчке зачёта соответственно.