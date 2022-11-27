«Это была крупнейшая возможность». Албон признался, почему жалеет о пропуске ГП Италии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон объяснил, почему жалеет о пропуске Гран-при Италии, который прошёл с 9 по 11 сентября в Монце. Напомним, Албон не смог принять участие из-за операции на аппендицит, после чего его заменил голландец Ник де Врис.

«Воспользовался ли я возможностями по максимуму? Я считаю, что крупнейшая была, если бы я был здоров, в Монце. Эта была моя крупнейшая возможность набрать очки. Что же касается остальных этапов, то я не могу сказать.

Я действительно считаю, что, когда у нас появлялись шансы набирать очки, мы это делали. К сожалению, в этом году мы оказались там, где оказались. Хотя всё должно было сложиться идеально. Мы не хотим, чтобы это повторилось ещё раз», – приводит слова Албона издание RacingNews365.

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