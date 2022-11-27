Норрис объяснил, почему «Макларен» заслуженно проиграл «Альпин» в Кубке конструкторов
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис отреагировал на итоги минувшего сезона Формулы-1, в рамках которого его команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, пропустив вперёд «Альпин».
«Это то место, которое мы заслуживаем. Думаю, что вы почувствовали бы себя разочарованным, если бы у вас был шанс побороться за четвёртое место, хотя у нас был всего один неудачный уикенд, если говорить о надёжности. У «Альпин» же было четыре или пять.
Их машина была быстрее на протяжении большей части года, и, как по мне, тот факт, что мы так долго боролись с ними, доказывает, насколько хорошо мы справлялись с худшей техникой. Поэтому я вполне доволен», – приводит слова Норриса издание GPFans.
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