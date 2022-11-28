Перес: победить Ферстаппена нелегко, но я верю, что могу стать чемпионом Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что он может стать победителем Формулы-1, несмотря на конкуренцию со стороны партнёра по команде Макса Ферстаппена.
«Верю ли я, что могу стать чемпионом Формулы-1? Конечно. Я чувствовал себя очень комфортно в этом году. И я был быстр, как никто другой, на протяжении многих уикендов. Я действительно чувствовал, что нахожусь в борьбе.
Победить Ферстаппена нелегко. Но я должен продолжать пытаться. Мне надо продолжать совершенствоваться. Верю, что смогу это сделать. Я просто должен чувствовать себя более комфортно, как это было в начале года. И я уже показал, что могу это сделать», — приводит слова Переса GPblog.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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