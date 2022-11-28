«Должны использовать его». Вольф — о преимуществе «Мерседеса» перед «Ред Булл» и «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о шансах команды вновь завоевать восемь титулов подряд в Кубке конструкторов, а также высказался о борьбе с «Ред Булл» и «Феррари» в новом сезоне Формулы-1.
«Ограничение бюджета сузит поле и принесёт нам соперников, которые в данный момент нашими соперниками не являются. Я не думаю, что восемь титулов подряд снова будут возможны. С другой стороны, у нас больше времени в аэродинамической трубе, чем у «Ред Булл» и «Феррари». Это преимущество, и мы должны использовать его», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Вторая позиция досталась «Феррари», первая — «Ред Булл».
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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