Ферстаппен: Гасли — потрясающий гонщик, и я желаю ему всего наилучшего

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу нового пилота «Альпин» Пьера Гасли.
«Мы давно знакомы с Гасли, мы начинали гоняться друг против друга в картинге, а потом мы оба стали частью семьи «Ред Булл». Мы стали партнёрами по команде и в Формуле-1, и я знаю, что он невероятно талантлив. Он очень много работает, чтобы добиться всего, чего он добился на сегодняшний день.
До сих пор он был настоящим лидером своей команды, за что я его очень уважаю. Но я также понимаю его новый вызов. Я также очень рад за него и за его будущее. Гасли — потрясающий гонщик, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Напомним, Пьер Гасли перешёл в «Альпин» из «Альфа Таури» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.
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