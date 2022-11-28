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Назван ещё один кандидат на замену Маттиа Бинотто в «Феррари»

Назван ещё один кандидат на замену Маттиа Бинотто в «Феррари»
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Журналист газеты La Stampa Стефано Манчини рассказал, что спортивный директор Формулы-1 Росс Браун может прийти в «Феррари» на должность руководителя команды, которую сейчас занимает Маттиа Бинотто.

«Вассёр остаётся кандидатом на место Бинотто, даже если его имя и вызывает какое-то недоумение у некоторых. Гипотеза об Андреасе Зайдле, похоже, утратила силу, в то время как гипотеза о возвращении Росса Брауна, занимавшего пост директора во времена Шумахера, кажется уместной», — приводит слова Манчини FormulaPassion.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть «Феррари». Причина такого решения заключается в недоверии к Маттиа со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось, что его могут заменить Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и некоторые другие специалисты.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

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