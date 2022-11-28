Экс-пилот Формулы-1 оценил потенциал Ферстаппена на ближайшие несколько сезонов

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о выступлении голландского гонщика Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в минувшем сезоне Формулы-1. По мнению Брандла, соперникам Ферстаппена придётся приложить немало усилий, чтобы бороться с ним в ближайшие несколько лет.
«Макс находится на том уровне, когда [соперникам] придётся серьёзно попотеть в ближайшие несколько сезонов. Надеюсь, «Феррари» и «Мерседес» смогут сократить это отставание и потащить за собой такие команды, как «Макларен», «Альпин» и «Астон Мартин», чтобы борьба в 2023 году стала более плотной», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
Напомним, Ферстаппен стал чемпионом по итогам завершившегося сезона Формулы-1. В сезоне-2021 титул достался также Максу.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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