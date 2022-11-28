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Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» навязать борьбу «Ред Булл» в следующем году

Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» навязать борьбу «Ред Булл» в следующем году
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Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Формулы-1. В Кубке конструкторов «Скудерия» заняла второе место.

«Очевидно, нельзя обойти стороной середину сезона, которая была очень разочаровывающей. В какой-то момент пути мы были и лидерами, и в отстающих. И, конечно, это расстраивало. Но в следующем году, думаю, нам удастся догнать «Ред Булл».

В целом нам просто нужно учесть все ошибки, которые мы совершили в этом году, и попытаться исправить их в следующем. Думаю, мы действительно сделали несколько шагов вперёд с точки зрения стратегии и решений, которые принимали в последнее время», — приводит слова Леклера издание PlanetF1.

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