Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр призвал боссов Формулы-1 внести изменения в систему штрафных очков, поскольку его новому гонщику Пьеру Гасли грозит запрет.
Гасли, который в 2023 году будет выступать за «Альпин», набрал 10 штрафных очков за свою суперлицензию в 2022 году, а 12 — это порог для запрета на одну гонку.
«Мы можем обратиться в ФИА, чтобы узнать, можно ли это изменить. Я понимаю логику, по которой мы хотим внести изменения, поскольку порог в 12 очков был введён, когда у нас было меньше гонок, включая отсутствие гонок спринта, где можно было бы получить эти штрафные баллы.
Если взять 12 очков и сделать их пропорциональными количеству гонок, которые мы проводим сейчас, то 12 очков, вероятно, увеличатся до 14 или 15. Мне кажется, это логично», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.
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