Льюис Хэмилтон отреагировал на победу своей команды в серии Extreme E
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал победу своей команды X44 в серии электрических внедорожников Extreme E.
«Как же я поражён этим возвращением после такого трудного вчерашнего дня! Команда перестраивается, держит позиции и выходит на бой. Вау, я так горжусь командой и этими двумя потрясающими гонщиками!» — написал Хэмилтон.
Напомним, на последнем этапе чемпионата, который состоялся в Уругвае, пилоты команды Хэмилтона, легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес, финишировали третьими, и этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство.
Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
Новость по темеКоманда Льюиса Хэмилтона стала чемпионом серии Extreme E
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