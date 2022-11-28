Льюис Хэмилтон отреагировал на победу своей команды в серии Extreme E

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал победу своей команды X44 в серии электрических внедорожников Extreme E.



«Как же я поражён этим возвращением после такого трудного вчерашнего дня! Команда перестраивается, держит позиции и выходит на бой. Вау, я так горжусь командой и этими двумя потрясающими гонщиками!» — написал Хэмилтон.

Напомним, на последнем этапе чемпионата, который состоялся в Уругвае, пилоты команды Хэмилтона, легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес, финишировали третьими, и этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями: