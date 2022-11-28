Сайнс: в этом году у нас не было возможности бороться за титул

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что у него и его команды в этом году не было шансов побороться с «Ред Булл» за победу в Формуле-1.
«Очевидно, что в этом году не было возможности бороться за титул, потому что я был очень далёк от Ферстаппена. Мы говорим об уровне его выступлений в сочетании с возможностями «Ред Булл», они попросту были быстрее в целом: и машина, и пилот.
В следующем году нам нужно быть идеальными, чтобы навязать им борьбу. И нам нужно будет улучшить машину. Мне нужно будет совершенствоваться, особенно в первой половине сезона и в гонках. Вы должны ставить высокие цели перед собой и перед командой. Надо попытаться достичь их. А потом посмотрим, что принесёт жизнь в следующем году», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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