«Буду смотреть гонки с дивана». Росс Браун подтвердил уход на пенсию

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подтвердил свой уход на пенсию.
«Мне нравилось то, что я делал в последние несколько лет. Я отказался от желания быть частью команды — с меня хватит. То, чем я занимался было единственным, что могло привлечь моё внимание. Мне повезло, что Liberty Media дала мне такую возможность, я любил эту работу. Сейчас лучшее время, тчобы уйти на пенсию. Мы сделали большую часть работы. В 2026 году появятся новые машины, но до этого момент ещё четыре года, для меня это довольно долго, так что лучше следующей группе людей взять это на себя. Я считаю, что покидаю Формулу-1 в хороший момент.
Я обожал почти каждую минуту своей 46-летней карьеры, мне посчастливилось работать со многими отличными командами, гонщиками и людьми. Я бы не стал ничего менять. Одно могу сказать точно — без поддержки моей жены, моей семьи, я бы не смог и не захотел этого делать. Теперь я буду смотреть гонки Формулы-1 с дивана, аплодируя и ругаясь как стандартный фанат Формулы-1, при этом довольный тем, где именно находится этот спорт и какое у него фантастическое будущее», — написал Росс Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.
- 28 ноября 2022
-
19:06
-
18:47
-
16:52
-
16:35
-
15:44
-
15:14
-
14:42
-
14:41
-
14:17
-
13:21
-
12:39
-
11:59
-
11:41
-
10:50
-
10:41
-
09:50
-
09:47
-
01:04
- 27 ноября 2022
-
23:48
-
23:46
-
22:43
-
21:19
-
20:39
-
20:25
-
20:22
-
19:50
-
19:00
-
17:19
-
17:05
-
15:50
-
15:23
-
13:53
-
13:15
-
12:50
-
12:33