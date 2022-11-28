«Буду смотреть гонки с дивана». Росс Браун подтвердил уход на пенсию

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подтвердил свой уход на пенсию.



«Мне нравилось то, что я делал в последние несколько лет. Я отказался от желания быть частью команды — с меня хватит. То, чем я занимался было единственным, что могло привлечь моё внимание. Мне повезло, что Liberty Media дала мне такую возможность, я любил эту работу. Сейчас лучшее время, тчобы уйти на пенсию. Мы сделали большую часть работы. В 2026 году появятся новые машины, но до этого момент ещё четыре года, для меня это довольно долго, так что лучше следующей группе людей взять это на себя. Я считаю, что покидаю Формулу-1 в хороший момент.



Я обожал почти каждую минуту своей 46-летней карьеры, мне посчастливилось работать со многими отличными командами, гонщиками и людьми. Я бы не стал ничего менять. Одно могу сказать точно — без поддержки моей жены, моей семьи, я бы не смог и не захотел этого делать. Теперь я буду смотреть гонки Формулы-1 с дивана, аплодируя и ругаясь как стандартный фанат Формулы-1, при этом довольный тем, где именно находится этот спорт и какое у него фантастическое будущее», — написал Росс Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.